مجدي بدر يتصدر التريند.. جعفر العمدة عوضني عن تعب 4 سنوات بدون عمل

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان مجدي بدر التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد كشفه كواليس مسلسل جعفر العمدة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في شهر رمضان 2023.

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وأكد مجدي بدر خلال تصريحات تليفزيونية أن دوره في مسلسل جعفر العمدة كان بمثابة جبر من الله له، موضحًا: ربنا طبطب عليا أوي وجبر بخاطري وعوضني بالنجاح غير العادي للمسلسل.

قعدت فى البيت 4 سنوات بدون عمل

وأضاف إنه مر بفترات صعبة في حياته، مشيرًا إلى أنه ظل بدون عمل لمدة 4 سنوات.

وتابع مجدي بدر أنه تأثر ماديًا بشكل كبير خلال هذه الفترة، موضحًا أن عائلته وقفت إلى جانبه وخاصة شقيقيه وأيضًا عمة زوجته.

وأشار مجدي بدر أنه تزوج من الفنانة سامية عاطف، ولكنه لم ينجب منها طوال 9 سنوات، ثم رزقه الله بابنته الوحيدة داليدا.

واختتم: كنت بغسل مواعين البيت وأفكر وأرسم شكل شخصية بلال شامة، وأنا اتعودت على كده من وأنا صغير، وكنت بذاكر دروسي وأنا بغسل المواعين.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف

إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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