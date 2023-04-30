نجاة فنانة مصرية شهيرة من الموت بعد تعرضها لحادث سير

كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 05:47 مساءً - كشف أحمد عاكف شقيق الفنانة هند عاكف عن تعرضها لحادث سير في الساعات القليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابتها بكدمات في الرأس وتم نقلها إلى المستشفى .
كتب شقيق هند عاكف في منشور عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: “أنا أحمد عاكف أخو الفنانة هند عاكف .. هند تعرضت لحادث سيارة في بداية اليوم منذ ساعات والعناية الألهية أنقذت حياتها” .
تابع: “توجهنا إلى مستشفي المقطم التخصصي لاتخاذ اللازم والاطمئنان عليها وتم عمل إشاعة مقطعية، والحمد لله تبين بعض الكدمات الشديدة بالرأس فقط الحمد لله” .
أضاف أحمد عاكف: “وقد أمر الأطباء بالعلاج لمدة ٤ أيام والراحة التامة .. ألف حمد وشكر ليك يا رب .. أتقدم بالشكر للأطباء وشرطة المقطم والأصدقاء علي تعاونهم معنا” .
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