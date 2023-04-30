كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 05:47 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضع لها على هامش تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء عدد من الحفلات الغنائية .
نشر محمد رمضان الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام”، والذي ظهر بها ب “نيو لوك” مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، حيث اعتمد على تسريحة شعر جديدة .
كما ظهر مرتديا تي شيرت باللون الأخضر ومن فوقه “بلوفر” بنفس اللون وبنطلون جينز أزرق، وفي قدمه ارتدى محمد رمضان “سليبر” أخضر وجوربا باللون الأبيض .
ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين، الذي أبدى البعض منهم في تعليقاتهم اندهاشه من إطلالة الفنان محمد رمضان، وخاصة تسريحة شعره وشبهه متابعون بالفنان عبد الباسط حمودة .
فجاءت بعض التعليقات مثل: “عبد الباسط رمضونة” و “فين جعفر؟” و “ده عبد الباسط حمودة ده ولا إيه” و “لوك أمريكي” و “إيه اللي انت عامله في نفسك ده” .
كانت هذه تفاصيل خبر “نيو لوك” محمد رمضان يخطف الأنظار .. والجمهور: “ده عبد الباسط حمودة ولا إيه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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