“نيو لوك” محمد رمضان يخطف الأنظار .. والجمهور: “ده عبد الباسط حمودة ولا إيه”

كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 05:47 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضع لها على هامش تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء عدد من الحفلات الغنائية .

نشر محمد رمضان الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام”، والذي ظهر بها ب “نيو لوك” مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، حيث اعتمد على تسريحة شعر جديدة .

كما ظهر مرتديا تي شيرت باللون الأخضر ومن فوقه “بلوفر” بنفس اللون وبنطلون جينز أزرق، وفي قدمه ارتدى محمد رمضان “سليبر” أخضر وجوربا باللون الأبيض .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين، الذي أبدى البعض منهم في تعليقاتهم اندهاشه من إطلالة الفنان محمد رمضان، وخاصة تسريحة شعره وشبهه متابعون بالفنان عبد الباسط حمودة .

فجاءت بعض التعليقات مثل: “عبد الباسط رمضونة” و “فين جعفر؟” و “ده عبد الباسط حمودة ده ولا إيه” و “لوك أمريكي” و “إيه اللي انت عامله في نفسك ده” .