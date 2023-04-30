شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية للشاعر أحمد تيمور على المسرح الصغير بدار الأوبرا.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقام أمسية للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور ويقدمها الإعلامي الدكتور جمال حماد تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 3 مايو بالمسرح الصغير وخلالها يلقى تيمور أبيات من أشهر دواوينه الخاصة منها ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين أمرؤ القيس وبيني، عشب يحجب النخيل وغيرها.

المعروف أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج بكلية الطب جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية، يعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر، شارك في العديد من الأمسيات والندوات وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر والعالم، نشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية، صدر له دواوين شعرية منها ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين امرئ القيس وبيني، قليل من الحب لا يصلح، هاتف من وراء الشجيرات، امرأة من خزف وخرافة ، أمسية من الشعر الخالص، بوح الفاء المكسورة، شيء من العشق، عشب يحجب النخيل، آهات القدس، شجن شجر الشوارع والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة.