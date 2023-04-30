شكرا لقرائتكم خبر عن تامر بشير عن مشاركته فى فيلم هارلى: محمد رمضان له جماهيرية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب تامر بشير عن سعادته بالمشاركة في فيلم "هارلى" الذى يعرض حاليًا ضمن موسم أفلام عيد الفطر، قائلاً خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "محمد رمضان أخ وصديق، وهو نجم كبير له جماهيرية عريضة مثلما ظهر مع مسلسل (جعفر العمدة) الذى حظى بنسب مشاهدة كبيرة".

وأضاف تامر بشير: "وبالتالي المشاركة معه ممتعة للغاية، وهو ما سعدت به خلال تجربة مختلفة تحظى بردود فعل كبيرة مثلما يظهر في أرقام الإيرادات، الأمر الذى يعكس مجهود طاقم العمل من بطل الفيلم إلى المخرج محمد سمير الذى منحنى الفرصة للمشاركة بهذا الفيلم الذى سعدت به للغاية".



تامر ورمضان

جدير بالذكر أن تلك ليست التجربة الأولى لـ تامر بشير فى السينما، حيث شارك قبل ذلك خلال العام الماضى بفيلم "فضل ونعمة" مع ماجد الكدوانى وهند صبرى.

فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.



تامر بشير فى الكواليس

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي" مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

وحقق النجم محمد رمضان في شهر رمضان نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، عماد صفوت، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.