شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تتحدث عن شكلها فى مسلسل تحت الوصاية وسبب احتياجها لمدرب تمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة منى زكي عن الشكل التي ظهرت به في شخصية حنان خلال مسلسل "تحت الوصاية" في مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى المذاع على قناة ON، قائلة: "أنا بدين كل الفضل للمخرج محمد شاكر خضير لأنه حاول يقربنى للشخصية وقعد يتكلم معايا كتير".

وتابعت منى زكي: "كنت أصلاً جاية من شغل تانى وكان الوقت قصير جدًا ومحمد شاكر خضير أكتر حد ساعدنى هو ومدرب التمثيل رامى الجندى بعد توجيهات المخرج.

وعن هل تحتاج منى زكي إلى مدرب تمثيل قالت: "أكيد بحتاج مساعدة أي حد يقدر يساعدنى حتى لو من زميل شاف حاجة وحابب يقولهالى وأنا شايفة إنها إضافة بكون ممتنة وشاكرة جدًا له، المهم نكون ماشيين على رؤية المخرج، والتوفيق من ربنا قبل كل شيء".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.