شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي: قدمت الجزء الإنسانى فى تحت الوصاية وكل اللى قدام الكاميرا وخلفها محترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة منى زكي عن أكثر الأشياء التي أثرت فيها في شخصية حنان التي قدمتها خلال مسلسل "تحت الوصاية" في مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى المذاع على قناة ON، قائلة: "أكتر شيء كان ولادى وأن إزاى ابنك يكون محتاج حاجة وكان في فترة والدهم قادر ودلوقتى بقى صعب".

وتابعت منى زكي: "شخصية حنان كانت ست بيت ومعندهاش خبرة، وأنا بتكلم في الجزء الإنسانى بشكل عام لأنى مش بفهم أوى في القوانين، أنا ممثلة واللى جذبنى لحنان، أنى اشتغل مع مخرج كبير زى محمد شاكر خضير، وده كان بالنسبة ليا شرف كبير، وإنى أمثل مع ممثلين معجونين بالموهبة، وفى غاية الإحساس المرهف، وبيفكروا في كل التفاصيل وكل اللى قدام الكاميرا ووراها ناس محترفة".

وأضافت منى زكى: "محمد شاكر خضير مخرج كبير وحساس وفاهم التفاصيل، وعارف انك لو بتتكلمى على قضية لازم نتكلم على الحياة العادية البسيطة الأول وده حقيقى اكتر، وكل ده بيكشف لينا قد ايه سيدات مصر والوطن لعربى مكافحات، وبيواجهوا صعوبات حتى لو كانت ست بيت بتتحول الى ست عاوزة تحارب وتعافر مع نفسها ومع قدراتها".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.