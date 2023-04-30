شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا البا خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الممثلة العالمية جيسيكا البا بعيد ميلادها ببساطة وهدوء تام من جانب نجمة هوليود التي تعتاد على الابتعاد عن الأنظار، وعدم جلب الأضواء بقوة، إذ شاركت متابعيها بصورة لها مع كعكة أبرزت من خلالها طريقة احتفالها بعيد ميلادها الـ 42.



جيسيكا البا

وتنشغل جيسيكا ألبا خلال الفترة الحالية بمشاريعها الخاصة فى مجال الدعاية لخطوط التجميل الخاصة بها، حيث تعتبر من أوائل النجوم الذين دخلوا مجال العناية بالبشرة.

وبعد النجاح الكبير الذى حققته فى عالم التمثيل والسينما، أطلقت جسيكا ألبا عام 2012، مجموعة The Honest Company أى الشركة الصادقة، وهى عبارة عن سلع منزلية للمستهلكين خالية من المواد الصناعية وحفاضات الأطفال بالإضافة إلى منتجات للعناية ببشرة الجسم، هى شابة ناجحة جدًا وتبلغ ثروتها ما يعادل الـ 340 مليون دولار.

كما ابتكرت الممثلة جيسيكا ألبا شركة تقدم منتجات صديقة للبيئة للأمهات وحديثي الولادة، ولم تكتفى بذلك بل ضغطت من أجل تعديل التشريع لتعديل قانون مراقبة المواد السامة لعام 1976.