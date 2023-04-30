تعود لعام 1987 .. صورة نادرة لأشرف عبد الباقي مع محمود عبد العزيز

كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 06:54 مساءً - استذكر الفنان أشرف عبد الباقي الفنان الراحل محمود عبد العزيز من خلال صورة نادرة جمعتهما، والتي تعود إلى عام 1987 خلال مشاركتهما في مسرحية “خشب الورد” .
نشر أشرف عبد الباقي هذه الصورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، والذي ظهر بها إلى جانب الراحل محمود عبد العزيز .
وكان قد وجه محمود عبد العزيز رسالة وإهداء له من خلال الصورة، جاء فيه: “إلى زميلي الفنان أشرف عبد الباقي .. تمنياتي القلبية لك بكل السعادة والنجاح والتوفيق في حياتك .. وإن شاء الله تبقى فنان كبير أد الدنيا” .
فيما كتب “عبد الباقي” في تعليقه على الصورة: “عارف لما تدور في صور قديمة عندك وتلاقي صورة بتحبها اوي وكانت مختفية، هي الصورة دي” .
وتابع الفنان أشرف عبد الباقي متحدثا عن كواليس هذه الصورة: “مع الأستاذ الكبير محمود عبد العزيز اللي اداني أول فرصة في مسرحية خشب الورد .. ربنا يرحمه ويغفرله يارب” .
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