تعود لعام 1987 .. صورة نادرة لأشرف عبد الباقي مع محمود عبد العزيز

كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 06:54 مساءً - استذكر الفنان أشرف عبد الباقي الفنان الراحل محمود عبد العزيز من خلال صورة نادرة جمعتهما، والتي تعود إلى عام 1987 خلال مشاركتهما في مسرحية “خشب الورد” .

نشر أشرف عبد الباقي هذه الصورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، والذي ظهر بها إلى جانب الراحل محمود عبد العزيز .

وكان قد وجه محمود عبد العزيز رسالة وإهداء له من خلال الصورة، جاء فيه: “إلى زميلي الفنان أشرف عبد الباقي .. تمنياتي القلبية لك بكل السعادة والنجاح والتوفيق في حياتك .. وإن شاء الله تبقى فنان كبير أد الدنيا” .

فيما كتب “عبد الباقي” في تعليقه على الصورة: “عارف لما تدور في صور قديمة عندك وتلاقي صورة بتحبها اوي وكانت مختفية، هي الصورة دي” .

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي متحدثا عن كواليس هذه الصورة: “مع الأستاذ الكبير محمود عبد العزيز اللي اداني أول فرصة في مسرحية خشب الورد .. ربنا يرحمه ويغفرله يارب” .