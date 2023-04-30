أبرز تصريحات منى زكي بعد نجاح مسلسل "تحت الوصاية" في رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت النجمة مني زكي فى تحقيق نجاح كبير بماراثون رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية"، ونال العمل إشادات كبيرة من الجمهور.

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وتحدثت الفنانة منى زكي عن مسلسل تحت الوصاية، ونستعرض أبرز تصريحاتها عن العمل

1- المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع مثل: إقصاء المرأة.

2- المرأة تعافر حتى لو كانت بسيطة وتكتشف قدراتها في نفسها.

3- لم أفهم في المسائل القانونية، ولكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كامرأة.

4- تحمست لمسلسل تحت الوصاية، بسبب حالة إنسانية رأيتها في السيدات.

5- المخرج محمد شاكر خضير، متميز، ومتواضع، وبذل جهد كبير لإخراج المسلسل بهذا الشكل.

6- أصعب المشاهد التي قدمتها منى زكي، عندما ضاع نجل حنان في أحد المشاهد.

تحت الوصاية يناقش ثغرات قانون الولاية على الأبناء بعد وفاة الأب

ناقش مسلسل "تحت الوصاية" ثغرات قانون الوصاية والولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، من خلال شخصية الأم "حنان" والتي تجسدها النجمة منى زكي، بعدما توفي زوجها، وأصبحت تكافح من أجل طفليها وتكتشف أنها لم تعد تتحكم.

في مركب الصيد الخاص بزوجها مصدر دخلها الوحيد، مما جعلها تكافح لدفع الإيجار، كما اكتشفت أن القانون يمنح والد زوجها الحق في إخراج أطفالها من المدرسة دون إذنها.

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي

من 15 حلقة، حول "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، إذ تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته.

وتنقلب حياة "حنان" رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

أبطال مسلسل "تحت الوصاية"

وخاضت الفنانة منى زكي موسم دراما رمضان 2023، بمسلسل "تحت الوصاية"، وشاركها بطولته: (دياب، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ورشدى الشامى، ومها نصار، وعلى الطيب، وأحمد عبدالحميد، ومحمد السويسري)، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.

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