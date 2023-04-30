سامية عاطف وزوجها مجدي بدر يكشفان قصتهم مع الانجاب 5 سنوات والحمل بالصدفة (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة سامية عاطف زوجة الفنان مجدي بدر والتي شاركت في مسلسل "جميلة" الذي عرض في موسم رمضان، إن اكثر ما يزعجها في السوشيال ميديا "اللت والعجن"، وكانت اكثر اشاعة ازعجتها كانت هي وزوجها الفنان مجدي بدر، أنهم مروا بأزمة بمالية في حياتهم، مشيرة ان هذا الفيديو كان صعب للغاية، فمن الطبيعي أن يمر الإنسان بظروف صعبة لكن ليس من المنطقي أن يخرج الإنسان ليتحدث عنها خصوصا أنهم تمكنوا من استكمال حياتهم، وكانت الأزمة في تدوال معلومات مغلوطة.

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معاناة سامية جمال مع الحمل

وكشفت سامية في لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "كان عندي تجربة في الانجاب استمرت 9 سنوات، واستسلمت عن رضا وقناعة، وقولت اني مش هعاند ربنا وقولت الحمدلله، ربنا لم يقدر لنا الانجاب، بعد تجربة للانجاب 3 مرات، على مدار5 سنوات، حقن مجهري كان مرتين والمرة الثالثة تلقيح صناعي".



وأوضحت سامية: "وبعد ذلك اكتشفت انني حامل ولم اكن اتخيل انني حامل، وربنا كرمنا بطفلة، ولم اكن استوعب ما حدث، وقعدت فترة كنت ببص لبنتي داليدا واقولها انتي بتاعتي، الموضوع مختلف، وداليدا بنتي وجودها غير فيا أشياء كثيرة، جعلتني اكثر هدوءا، ومهتمة بالبيت اكثر، وانانم واستيقظ مبكرا".



وقال الفنان مجدي بدر الذي قدم شخصية "بلال شامة" في مسلسل "جعفر العمدة"، إنه الجمهور كان مشغولا معه بمطاردة "جعفر العمدة" لشخصية "بلال شامة"، وكانوا يتسائلون متى سيمسك جعفر ببلال شامة، وما الذي سيحدث، مشيرا ان اغرب تعليق وصل له "واحد قالي جعفر العمدة هيروقك ، قولتله ماشي لما نشوف".



وأضاف مجدي بدر: "اكتر حاجة سمعتها وعجبتني ان بلال شامة فكرة والفكرة لا تموت، لما بلال طلع عايش في المستشفى، وعمري ما قابلت بلال شامة في الحياة، ولا حتى دلال، شخصية دلال الشريرة في جعفر العمدة لم اقابلها".

وكان شارك مجدي بدر فى رمضان الماضي بمسلسل

"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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