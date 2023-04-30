شكرا لقرائتكم خبر عن من الدراما للسينما.. 4 شخصيات بصحبة محمد رمضان من جعفر العمدة لـ هارلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع النجم محمد رمضان، أن يحقق نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان المنقضى، من خلال عرض مسلسل جعفر العمدة، حيث احتل تريند مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ومحرك البحث جوجل طوال أيام الشهر الكريم، كما كشفت الصفحة الرسمية لشركة ميديا هب سعدي – جوهر المنتجة للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن تخطى مشاهداته لخال شهر رمضان الـ296.7 مليون مشاهدة.

ولكن النجم محمد رمضان لم يكتفى بنجاحه في الدراما خلال شهر رمضان، وكلل هذا النجاح في السينما بعرض فيلمه الجديد "هارلي" خلا لموسم عيد الفطر المبارك، والذى ينافس مع عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميدية والرعب، وحقق إيرادات كبيرة ما يقرب من 30 مليون جنيه في أقل من 10 أيام.

ومن الملفت للنظر أن النجم محمد رمضان اصطحب معه بعض عناصر مسلسل "جعفر العمدة" الذى حققوا معه النجاح إلى فيلم "هارلى، حيث تواجدت مي كساب في دور زوجة والده في "هارلى" بعدما جسدت دور زوجته في "جعفر العمدة".

وظهر أيضا الفنان أحمد داش في دور شقيقه في "هارلى" بعدما جسد دور ابنه في "جعفر العمدة"، وظهر حسنى شتا فى شخصية أحد أفراد العصابة في "هارلي" بعدما ظهر كضيف شرف فى دور شقيق إيمان العاصى في "جعفر العمدة، ويتبقى المخرج محمد سامى الذى شارك في العملين كمؤلف لهما.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

وقدم محمد رمضان في شهر رمضان الماضى مسلسل جعفر العمدة الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، سلوى عقمان وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.