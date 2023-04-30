شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: جعفر العمدة عمل حالة على السوشيال والشارع.. ومذكرات زوج من أجمل المسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، الناقدة الفنية مدير تحرير الخليج 365، إن موسم دراما رمضان شهد عددًا كبيرًا من الأعمال خاصة مع وجود الـ 15 حلقة ما أعطى كثرة للمسلسلات، والذوق العام ليس واحدًا للجمهور ولكن الذوق العام متنوع جدًا.

وأضافت علا الشافعى خلال لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "بيت للكل" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "ومع كل موسم بيكون في مسلسل عامل حالة على السوشيال أو بين الناس واللى حققها السنة دى مسلسل جعفر العمدة، لأنه في تفاعل كبير بين الناس وبتسأل مين خطف ابنه وهيوصل لبلال شامة ولا لأ".

وتابعت علا الشافعى: "ده نجاح لكتابة المسلسل لأنه قدر يشغل تفكير الناس وتدور وتبحث معه والحقيقة هو عمل نجاح على مستوى الشارع، وكان تحديًا لمحمد رمضان يمكن تجربته العام الماضى لم تكن مرضية بالنسبة له، لكن هو كان محتاج يرجع للتيمة الشعبية واللى قدر يحققها مع محمد سامى".

وأضافت علا الشافعى: "مسلسل آخر لم يأخذ حقه، وينتمى للمسلسلات اجتماعية زى مذكرات زوج سبق واتعمل قبل كده، ولكن السيناريست محمد سليمان عبد المالك بذكاء عمله تانى بمعالجة عصرية فكانت شطارة جدًا منه، واختيار وظيفة البطل وتسمية الحلقات تكون مرتبطة بوظيفة البطل كان شيء جميل، والمسلسل من أجمل المسلسلات اللى اتعملت رغم أنه لم ينتبه له أحد غير في الحلقات الأخيرة".

وتابعت علا الشافعى: "أتوقع أن العرض الثانى لمسلسل مذكرات زوج سيحقق جزء كبير من الجماهيرية لأنه بيعالج أزمة منتصف العمر بخصوص الزواج، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد أثبتت شطارة غير عادية وكانت بتعمل دور مهم جدا مع طارق لطفى".