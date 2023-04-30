نيللي كريم تستمتع بإجازتها على البحر بكاش مايوه بعد نجاح "عملة نادرة"

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة نيللي كريم على مشاركة جمهورها صور جديدة لها فى أحدث ظهور من عطلتها الصيفية بعد نجاحها فى رمضان بمسلسل "عملة نادرة".

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وظهرت نيللي كريم فى الصور بكاش مايوه نال اعجاب الجمهور.

مسلسل عملة نادرة

وكانت نيللي كريم قد شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل عملة نادرة، ويعد مسلسل عملة نادرة أول دور صعيدي للفنانة نيللي كريم وأول عمل صعيدي يقوم بإخراجه محمد العدل، وأول عمل صعيدي يقوم بكتابته دكتور مدحت العدل.

قصة مسلسل عملة نادرة

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعًا ذكوريًّا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس، لا بد من أنها عملة نادرة".



تعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًّا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو

العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبدالعاطي.

بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبدالعاطي، مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج/ ماندو العدل، وإنتاج/ جمال العدل.

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