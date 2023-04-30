طارق النهري: بكائي مع إيمان العاصي فى "جعفر العمدة" حقيقي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان طارق النهري على كشف كواليس مشاركته فى مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023.

اقرأ أيضًا

جعفر العمدة الحلقة الأخيرة كاملة.. القبض على شوقي وكارم وطلاق دلال وحبسها

وقال طارق النهري إن أكثر المشاهد التي كانت مقربة منه هو مشهد الصلح بينه وبين ابنته دلال في المسلسل والتي قدمتها الفنانة إيمان العاصي.

وأضاف أنه استرجع الواقع الذي عاشه من فترة مع ابنته ياسمين إذ كان على خلاف معها في الحقيقة منذ فترة وبعد فترة من الخلاف تصالح معها وكان الواقع أشبه بالمشهد الذي تم تجسيده في المسلسل.

مشهد بكائي مع ايمان العاصي كان حقيقي



وتابع: كانت الدموع حقيقية لدرجة أن كل من في الكواليس سمع صوت بكائهما وهو ما دعا المخرج محمد سامي ليصرخ فيهم "عايز الكل يسمع صوتكم".

واختتم طارق النهري أنه كان يقف أمام المرآة يجسد المشهد قبل تصويره لكي يتمكن من خروج مشاعر الشر والغاز والطيبة في وقت واحد.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو

أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

لمزيد من أخبار الفن اضغط.. هنا