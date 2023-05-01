شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة بحياة شكوكو الفنية.. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد محمود شكوكو، حيث إنه من مواليد 1 مايو اشتهر بفن المونولوجيست، عمل فى فرقة الكسار مقدمًا للمنولوج والفكاهات إلى جانب بعض المشاهد التمثيلية ثم التقطته فرقة حسن المليجى وعمل بها، كما انضم إلى فرقة محمد الكحلاوى ومن خلال هذه الفرقة بدأت شهرته تزداد.

قدم الفنان شكوكو أكثر من 600 مونولوج قام بتأليف معظمها بالفطرة، إذ أنه كان لا يجيد القراءة والكتابة ، كما قدم لمسرح العرائس شخصية الأراجوز الشهيرة، وهو من أوائل الفنانين الذين عملوا على إنشاء مسرح للعرائس فى مصر بجانب مشاركاته الفنية المتميزة فى العديد من أفلام زمن الفن الجميل .

مثل محمود شكوكو في الكثير من أفلام الأبيض والأسود وارتبط بإسماعيل ياسين، حيث اشترك معه كثنائي، كما شارك فى بعض الأفلام الملونة فى آواخر أيامه بأدوار ثانوية، وأبرز أفلامه هو دوره فى فيلم عنتر ولبلب الذى لعب بطولته مع سراج منير.

كانت أول أفلام الفنان محمود شكوكو هو فيلم "أحب البلدى" من إخراج المخرج الكبير السينمائى حسين فوزى وكان هذا الفيلم من بطولة الفنان أنور وجدى وتحية كاريوكا وعبد الفتاح القصرى وسامية رشدى وفرج النحاس وزوزو شكيب ومختار حسين ومحمود المليجى .

وأول بطولة قدمها الفنان محمود شكوكو فى السينما كانت في فيلم البنى آدم مع النجمة سامية جمال وإسماعيل يس ولطفى الحكيم وفردوس محمد وإخراج المخرج الكبير نيازى مصطفى وعرض فى السينما المصرية سنة 1945م ثم قدم مجموعة أخرى من الأفلام وصل عددها إلى أكثر من 100 فيلم.

وقد استطاع شكوكو أن يصل إلى الناس بصنعته فى فن الكوميديا المعبرة عن بساطة الشارع، وطيبة الإنسان المصرى بأسلوبه السهل الممتنع، حتى أصبح صاحب مدرسة كوميدية لاتزال باقية فى وجداننا رغم مرور سنوات طويلة على وفاته فى 21 فبراير 1985.