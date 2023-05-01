شكله اختلف كثيرًا .. تامر حسني بلوك جديد ولون شعر فاتح بعد الانفصال.. هل أجرى عملية تجميل جديدة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 1 مايو 2023 05:43 صباحاً - شارك الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه عبر خاصية ستوري حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة له.

ظهر تامر باطلالة كلاسيكية جذابة فارتدي بليز من اللون الأسود مع قميص من اللون الابيض، ونسق معهم بنطلون جينز وظهر تامر بلوك جديد فظهر بشعر ودقن مختلفين عن المعتاد، وكذلك كانت ملامحه مختلفة.

نيو لوك جديد لـ تامر حسني بعد الطلاق

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وأضافوا العديد من التعليقات وسأل البعض هل أجري تامر عملية تجميل أم لا؟

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

والجدير بالذكر أن تامر حسني انفصل مؤخرا عن زوجته وأم أولاده بسمة بوسيل فأعلنت بسمة انفصالها عن تامر حسني وأكد تامر على هذا الخبر. ، مما أثار فضول الجمهور لمعرفة السبب اليقين وراء إنهاء هذه العلاقة بعد حوالي 12 سنة.

وكتبت بسمة عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب».

وعد تامر حسني لبسمة بوسيل بعد الإنفصال

وعلّق تامر حسني على الطلاق بنفس الطريقة، قائلا: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب، وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم.. سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله».

تامر حسني يستأنف تصوير فيلم «تاج»

وعلى الصعيد الفني، كشفت سينرجي، عن البوستر التشويقي لفيلم «تاج» للنجم تامر حسني الذي يستأنف الفنان تصويره في الفترة الحالية.

وتدور أحداث “فيلم تاج” في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

فيلم تاج

و فيلم “تاج” هي التجربة الثانية التي تجمع بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد فيلم “مش أنا”، الذي عرض عام 2021، وهو من بطولة الفنانة حلا شيحة، الفنانة سوسن بدر، ماجد الكدواني، شيرين، حجاج عبد العظيم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنان إياد نصار، محمد عبد الرحمن، عصام السقا.

شارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، وتعاقد على بطولة فيلم تاج حتى الآن: من ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية “فيلم بحبك“، والذى شهد أول تجارب تامر حسني الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

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