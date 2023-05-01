أنغام تُعلق على مشاركتها في ليلة الاحتفاء بالموسيقار المصري محمد الموجي

علقت النجمة أنغام، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" على مشاركتها في ليلة الاحتفاء بالموسيقار المصري محمد الموجي، وذلك في الحفل الذي تقيمه هيئة الترفيه السعودية على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي يوم الخميس المقبل.



أنغام

ونشرت أنغام صورة بوستر الحفل الخاص بها وعلقت عليه قائلة: "روائع الموجي حدث فني استثنائي للموسيقار الراحل محمد الموجي بمشاركة نخبة من فنانين العالم العربي، وبإشراف الموسيقار يحيى الموجي وقيادة المايسترو وليد فايد.. يوم 4 مايو".

حفل روائع الموجي

وتقيم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مساء يوم الخميس المقبل الموافق 4 مايو الجاري، حفلا غنائيا يضم باقة مميزة من نجوم ومطربي الوطن العربي، حيث يستعرض الحفل روائع الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، وذلك على مسرح أبوبكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.



حفل الموسيقار محمد الموجي

ويحيي الحفل من مصر النجمتان شيرين عبد الوهاب وأنغام والمطربة مي فاروق، كما يشارك به باقة من المطربين العرب وهي: عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، زينة عماد، في حين يشرف عليه فنيا الموسيقار يحيى الموجي، ويقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.

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