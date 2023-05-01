شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أغانى تناولت كفاح العمال في عيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحتفل اليوم الإثنين 1 مايو بعيد العمال وهى المناسبة التى أرخ لها عدد من نجوم الطرب والغناء من خلال أغنيات تتناول كفاح العمال وبذلهم الجهد والإنجاز، وتذخر ذاكرة مصر الموسيقية والغنائية بالعديد من الأغانى الشعبية والتراثية التى تبرز كفاح العمال، من أشهر هؤلاء النجوم كان فريد الأطرش والعندليب ومحمد رشدى وليلى مراد وغيرهم.

الأغنيات التى تناولت كفاح العمال سواء احتفالا بهم أو رصد لكفاحهم منها ما قدمت فى مناسبات خاصة بعيد العمال ومنها قدمت فى سياق درامى داخل أحداث الأفلام مثل أغنية "دور ياموتور"، ومن الأغانى التي تناولت كفاح العمال أغنية إحنا العمال لمحمد رشدى، عبد الحليم حافظ حكاية شعب، وعمال ولادنا والجدود لسيد مكاوى، موال العاملين للفنان الشعبى محمد طه.

وأيضا الأعمال السينمائية التى تناولت كفاح العمال فى المصانع والورش، بالإضافة إلى ذاكرة مصر الموسيقية والغنائية التى تضم العديد من الأغانى الشعبية والتراثية التى تبرز كفاح الأيدى الشقيانة.

ومن الأفلام التى طرحت قضية العمال وأشهر الفنانين الذين جسدوا شخصيات عاملة، منها:" الأيدى الناعمة، باب الحديد، فتاة المصنع، الأرض، النمر الأسود، الأسطى حسن، للرجال فقط".