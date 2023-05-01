محمد رمضان يُعلق على المنافسة بين الأفلام المعروضة في موسم عيد الفطر لعام 2023

علق الفنان محمد رمضان على المنافسة بين الأفلام المعروضة في موسم عيد الفطر لعام 2023، حيث إنه يشارك في السباق بفيلم هارلي وقال الفنان محمد رمضان: “تمنياتي بالنجاح والتوفيق لكل الأفلام، هدفنا كلنا نقدم اللي يسعد الجمهور”.

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن تحقيق فيلمه الجديد "هارلي" إيرادات وصلت لـ30 مليون جنيه، وذلك منذ طرحه قبل 9 أيام ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك.ونشر محمد رمضان صورة تشير إلى إيرادات الفيلم وعلق عليها قائلا: "إيرادات أول 9 أيام عرض في مصر.. الحمد لله".

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

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