شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد العمال.. أشهر 10 أفلام ناقشت قضايا العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الإثنين في الأول من شهر مايو كل عام بالعمال، و فى عيد العمال ناقشت السينما المصرية في العديد من الأفلام دور العامل والصعوبات التي يواجهها، وجسدت كفاحهم وتناولت حياتهم ومشاكلهم ولحظات الصراع والكفاح والانتصار لقضاياهم، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أهم 10 أفلام طرحت قضية العمال وأشهر الفنانين الذين جسدوا شخصيات عاملة.

الأيدي الناعمة

فيلم "الأيدي الناعمة" من أكثر الأفلام التي تعرض على شاشة التلفزيون في عيد العمال، وتتناول حياة العمال ومشاكلهم وأزماتهم، وهو من بطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، صباح، مريم فخر الدين، ليلى طاهر، ومن تأليف توفيق الحكيم ويوسف جوهر، وأخرجه محمود ذو الفقار.

ويتناول الفيلم قصة أمير يفقد ممتلكاته بعد انتهاء فترة الملكية، ويتعرف على شاب عاطل حاصل على دكتوراه، ويقترح على الأمير تأجير قصره، وخلال تعرضه لظروف مادية قاسية يصبح عاملا في زراعة الورود، في ظل مقاطعة ابنته التي قررت الزواج من مهندس بسيط يمتلك مصنعًا، إلا أن ظروفه المادية تجعله يعترف بخطأه ويعمل سائق أتوبيس نهري، بعد أن يقع في حب شقيقة زوج ابنته ويتصالح مع بناته.

باب الحديد

يتناول الفيلم الذي تم إنتاجه في عام 1958، جانبًا من حياة العمال في القطارات وبائعي الجرائد من خلال "قناوي" بائع الجرائد المريض نفسيا والذي يقع فى غرام "هنومة" بائعة الكازوزا ويرغبها جسديا، في حين أنها لا تملك تجاهه إلا مشاعرالشفقة، كما أنها تنوي الزواج بآخر وعندما تبدأ هنومة فى الاستعداد للزواج، يقرر قتلها لكن القدر يضع فتاة أخرى فى طريقه عن طريق الخطأ، ويحاول إلصاق التهمة بخطيب هنومة "أبو سريع" (فريد شوقى)، وفى النهاية يتم الإبلاغ عن قناوى كمريض نفسى ويتم الإيقاع به عن طريق "عم مدبولى" (حسن البارودى) الذى كان كأب له.

الأرض

وعلى اعتبار أن الفلاح المصرى هو أيضا عامل يخدم وطنه ودوره كبير جدا فى المجتمع قدم المخرج يوسف شاهين فيلم (الأرض) الذى ناقش من خلاله معاناة الفلاح المصرى وهو يتمسك بأرضه ويفديها بدمه، وبرع الفنان القدير الراحل محمود المليجى فى دور أبو سويلم وهو رمز الكفاح والفيلم كان مأخوذا عن رواية الأرض للكاتب عبد الرحمن الشرقاوى، وإخراج يوسف شاهين، وبطولة محمود المليجى وعزت العلايلى ونجوى إبراهيم.

النمر الأسود

ومن الأفلام التى تناولت دور العامل المصري فيلم النمر الأسود للفنان أحمد زكى، وشاركه فيه أحمد مظهر ووفاء سالم، ويوسف فوزي، وألفه أحمد أبو الفتح، وبشير الديك، وأخرجه عاطف سالم.

وظهر أحمد زكى فى دور عامل مكافح محمد حسن المصري، هاجر إلى "ألمانيا" لتحقيق أحلامه واشتهر في مجال الخراطة حيث اخترع آلة جديدة، كما احترف الملاكمة، وساعده مدربه اليوناني "كوستا" واطلق عليه جمهور الملاكمة في "ألمانيا" لقب "النمر الأسود".

الأسطى حسن

والفيلم يتناول قصة الأسطى "حسن" العامل في ورشة خراطة الحديد، وهو شخص ناقم على عيشته ولديه طفل من زوجته التي تحبه، إلا أنه يتعرف على إحدى سيدات المجتمع الراقي فتعجب به وتأخذه من حياته وورشته على أمل أنه يصير رجل أعمال ولكن فى النهاية يعود الأسطى حسن إلى ورشته وزوجته.

والفيلم إنتاج عام 1952، وشارك في بطولته فريد شوقي، هدى سلطان، ثريا سالم، زوزو ماضي، ومن تأليف فريد شوقي، والسيد بدير، وإخراج صلاح أبو سيف.

للرجال فقط

ومن الأفلام التى أبرزت دور المرأة العاملة فيلم "للرجال فقط " فقد برز دور المرأة وقدرتها على العمل حتى فى الوظائف المخصصة للرجال فقط والفيلم من بطولة سعاد حسنى ونادية لطفى وحسن يوسف ويوسف شعبان، سيناريو وحوار محمد أبو يوسف، وإخراج محمود ذو الفقار.

فتاة المصنع

فيلم فتاة المصنع، عرض عام 19 مارس 2014 ورصد مشكلات عاملات مصانع الملابس والأقمشة والفيلم من بطولة ياسمين رئيس وسلوى خطاب وسلوى محمد على وهانى عادل و إخراج محمد خان.

مراتى مدير عام

ومن الأفلام أيضا التى أبرزت دور المرأة فى العمل فيلم "مراتى مدير عام" الذى يتناول فكرة بث الحماسة فى نفوس العمال من أجل تقديم عمل أفضل وتجسيد الروح الطيبة التى يجب أن تسود بين أفراد العمل من المدير وحتى أصغر موظف، وبرعت الفنانة القديرة شادية فى تقديم شخصية المديرة وشاركها فى الفيلم صلاح ذو الفقار، وشفيق نور الدين، وتوفيق الدقن، والفيلم من تأليف عبد الحميد جودة السحار، وإخراج فطين عبد الوهاب

أفواه وأرانب

كما تناول فيلم " أفواه وأرانب " دور المرأة المصرية فى العمل كفلاحة فى الأرض ومهارتها وإخلاصها فى العمل، الفيلم من سيناريو وحوار سمير عبد العظيم، وإخراج هنرى بركات، وبطولة فاتن حمامة ومحمود ياسين وفريد شوقى .

أبو كرتونة

فيلم (أبو كرتونة) للنجم محمود عبد العزيز الذى تناول مشاكل عمال المصنع من خلال قصة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الذى يريد أن يتملّق العمال