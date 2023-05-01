شكرا لقرائتكم خبر عن Backstreet Boys.. أهم 5 معلومات عن فرقة البوب الأمريكي قبل حفلهم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم في التجمع الخامس أول حفل لـ فرقة البوب الأمريكية Backstreet Boys، وذلك ضمن الجولة المخصصة للترويج عن ألبوم الفرقة، الذى طرح تحت اسم DNA التاسع، وبدأت الجولة الغنائية للاحتفال بالألبوم منذ عام 2019 في البرتغال، ومن المقرر أن تنتهى يوم 20 مايو 2023 الجارى، مع الحفل الذى سيقام في جنوب أفريقيا.



Backstreet Boys



Backstreet Boys



Backstreet Boys



Backstreet Boys

وهذه أهم 5 معلومات عن فرقة البوب الأمريكية Backstreet Boys: