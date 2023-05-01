شكرا لقرائتكم خبر عن آخر بوست لـ مصطفى درويش على فيس بوك: هو أنا بس اللى مابقتش عارف أنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان مصطفى درويش وكان آخر بوست للراحل منذ ساعات عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام".



آخر بوست لـ مصطفى درويش

وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".



وفاة مصطفى درويش

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن سبب وفاة الفنان مصطفي درويش، حيث قالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن الوفاة كانت بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عملاً دراميًا وسينمائيًا، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة وأيوب وحكايتى وخيانة عهد وضد الكسر وبين السما والأرض وآخر أعماله مسلسل سره الباتع وعرض في رمضان 2023.