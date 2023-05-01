عمرو دياب يستعد لطرح أغنيته الجديدة «قولي اسمي» من كلمات أيمن بهجت قمر

يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنيته الجديدة «قولي اسمي»، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «الحفلة».

أغنية «قولي اسمي» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع جلال الحمداوي، وجرى تسجيلها لدى مهندس الصوت أمير محروس.

وكان عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية الحفلة، من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح.

وتابع: «نجاح الأغنية كرم كبير من ربنا، والحمد الله أني خلال الفترة الحالية وفقت في أكثر من عمل فني، وإن شاء الله يشاهدني الناس في أعمال مقبلة مع نجوم كبار».

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