شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم يوم 13 تصل إلى 16 مليونًا و500 ألف جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربينى إيرادات بلغت 665 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 16 مليونًا و500 ألف جنيه وذلك خلال 11 يوم عرض، اذ انطلق الفيلم في دور العرض يوم الجمعة الموافق 21 ابريل الماضى للمنافسة في موسم عيد الفطر 2023.

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

يذكر أن دور العرض تعرض عدد من التي انطلقت في موسم عيد الفطر بجانب فيلم "يوم 13"، وهى "هارلى" بطولة محمد رمضان ومى عمر ومحمود حميدة، و"بعد الشر" بطولة على ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس وبيومى فؤاد، وفيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو ورحمة أحمد وسيد رجب ومصطفى غريب.

ويعرض أيضاً فيلم رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى ومحمد سلام وحمدى الميرغنى ومحمود حافظ ومحمد ثروت، وفيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد وخالد الصاوى وشيرين رضا وأوس أوس ومنة فضالى ونانسى صلاح، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة الطفل سليم مصطفى ونجلاء بدر وغادة عادل وأيتن عامر وشريف سلامة ومراد مكرم.