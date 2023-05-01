شكرا لقرائتكم خبر عن دياب ينعى مصطفى درويش: مع السلامة يا حبيبي.. نسألكم الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان دياب الفنان مصطفى درويش، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ربنا يرحمك يا حبييى ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا حبيبى نسألكم الدعاء".

وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

كما كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن سبب وفاة الفنان مصطفي درويش، حيث قالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن الوفاة كانت بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب 100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة و أيوب و حكايتى و خيانة عهد و ضد الكسر و بين السما و الأرض و أخر أعماله مسلسل سره الباتع و عرض في رمضان 2023