شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش يرحل قبل احتفاله بفيلمين انتهى من تصويرهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان مصطفى درويش بعدما كان قد انتهى من تصوير عدة أعمال ستخرج للنور دون أن يراها ويحتفل بها، حيث سيعرض له خلال الفترة المقبلة، فيلم "5 جولات" بطولة الفنان الشاب نور النبوى والفنان آدم الشرقاوى وماجد المصرى، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف، كما يشارك في فيلم "شماريخ" مع النجم آسر ياسين، ومقرر عرضه في الفترة المقبلة، وتتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا.

شارك درويش في عدة أعمال في الموسم الدرامى الرمضانى المنصرم، حيث شارك في مسلسل سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف، كما شارك مع في مسلسل "تلت الثلاثة" مع الفنانة غادة عبد الرازق.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة و أيوب و حكايتى و خيانة عهد و ضد الكسر و بين السما و الأرض و أخر أعماله مسلسل سره الباتع و عرض في رمضان 2023.

رحل الفنان مصطفى درويش عن عالمنا عن عمر يناهز 45 عاما، حيث كتب شقيقه هانى درويش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا : توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر.