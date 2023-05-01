شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تكشف عن موقف إنساني لـ مصطفى درويش: الله يرحمه ويحسن إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة إيمان العاصى الفنان مصطفى درويش، الذى وافته المنية صباح اليوم، بعدما أعلن شقيقه هانى درويش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكشفت إيمان عن موقف إنسانى في محادثة بينها وبين مصطفى على فيس بوك، وكتبت معلقة: ماكنتش لسه عرفاه شخصيًا بس كنت أسمع أنه عنده مطعم بيفتحه أوقات معينة في اليوم لأي حد محتاج كلمته وسألته قالي طبعًا هجيلك برجلتي روحت علي المكان لاقيت كذا عربية مليانة واجبات كتير أكتر من عدد الناس ورجاله كتير بتساعد وتوزع وكان عاوزنا نعمل كدا كل يوم.. وأمني أمانة كل ما نعمل كده أكلمه.. أنا غصب عني بكره الموت قوي صدمة كبيرة يا مصطفي اللهم لا أعتراض".



ايمان العاصى

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة وأيوب وحكايتى وخيانة عهد والا أنا وضد الكسر وبين السما و الأرض وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية .

وكان آخر أعمال مصطفى درويش مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة فى شهر رمضان الماضى.