آسر ياسين ينعي مصطفى درويش

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الفنان آسر ياسين، الفنان مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل بشكل مفاجئ.

وكتب آسر ياسين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" إنا لله وإنا إليه راچعون، خبر مفزع ومحزن

الله يرحمك يا مصطفي، كنت من أطيب الناس وأجدعهم وعمرك ما اتأخرت عن حد ".

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وأضاف "ياسين":" حقيقي خسرت أخ بس أكيد أنت عند اللي أحسن من كل حاجة..

أرجوكوا الدعاء له وربنا يصبرنا جميعاً

سلام يا غالي ".

غيب الموت الفنان مصطفى درويش، صباح اليوم الإثنين، وذلك حسبما أعلن شقيقه عبر موقع "فيسبوك".

وكتب شقيق مصطفى درويش:" البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر ".

وأضاف:" العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد ".