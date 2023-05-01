منة فضالي ناعية مصطفى درويش:" وجعت قلبي"

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الفنانة منة فضالي، الفنان مصطفى درويش، والذي رجل عن عالمنا منذ قليل بشكل مفاجئ.

كتبت منة فضالي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:" والله العظيم ما مصدقه بجد والله مصدومه يا مصطفي بدري قوي ربنا يرحمك برحمته ".

اقرأ أيضًا.. عاجل .. وفاة الفنان مصطفى درويش

وأضافت "فضالي":" وجعت قلبي والله ان لله وان اليه راجعون صاحبي واخويا المحترم مصطفي درويش في الجنه ونعمها حتوحشني يا صاحبي ".

وفاة الفنان مصطفى درويش

غيب الموت الفنان مصطفى درويش،

صباح اليوم الإثنين، وذلك حسبما أعلن شقيقه عبر موقع "فيسبوك".

وكتب شقيق مصطفى درويش:" البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر ".

وأضاف:" العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد ".