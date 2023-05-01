يسرا ناعية مصطفى درويش: "صدمة كبيرة"

ياسر رشاد - القاهرة - نعت النجمة يسرا، الفنان مصطفى درويش، والذي وافته المنية منذ قليل.

ونشرت يسرا عبر خاصية (الإستوري) بموقع "فيسبوك"، صورة تجمعها بالفنان مصطفى درويش، معلقة عليها: "صدمة كبيرة.. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا مصطفى ويصبر أهلك.. كان من الممثلين المحبوبين اللي مفيش حد اختلف عليهم".

اقرأ أيضًا.. عاجل| وفاة الفنان مصطفى درويش

وفاة الفنان مصطفى درويش

غيب الموت الفنان مصطفى درويش، صباح اليوم الإثنين، وذلك

حسبما أعلن شقيقه عبر موقع "فيسبوك".

وكتب شقيق مصطفى درويش: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر".

وأضاف: "العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".