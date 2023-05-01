ريهام حجاج بعد وفاة مصطفى درويش:" استكتروا عليه رزقه "

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الفنانة ريهام حجاج، الفنان مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل بشكل مفاجئ .

وكتبت ريهام حجاج عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" لا حول و لا قوة إلا بالله، أستغفر الله العظيم يا رب مش قادرة اصدق إن مصطفي في ذمة الله، الله يرحمك برحمته يا مصطفي و يجعل مثواك الجنة، ألف رحمة و نور عليك، أرجوكم أدعوله ".

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وكتبت "حجاج" في منشور جديد عبر "فيسبوك":" مصطفي درويش من أكتر الناس إللي اتحاربت و ياما اتكتب عليه و اتقال كلام كتير يهدم اي حد ".

وأضافت:" مصطفي درويش كتير أستكتروا عليه رزقه إللي ربنا كان باعتهوله و كعادة بعض الناس إللي شايفين إنهم لازم يقرروا مين يستحق الرزق و مين لاء شايلين من دماغهم إن ربنا بس إللي بيرزق ".

وتابعت ريهام حجاج:" مصطفي اتكلم معايا في الموضوع دا لما قابلته مرة بعد دوره في بميت وش و كان حقيقي متأثر ".

وقالت:" يا ريت تفهموا إن ربنا

دايما ليه حكمة في كل حاجة و أهو مصطفي ربنا أفتكره و هو لسة صغير، يا ريت تبطلوا تجرحوا في الناس و هما و انتم لسه عايشين

عشان مش حاتقدر تتحمل وقفتك أدام إللي حرجته و هو مختصمك أدام ربنا، مافيش حاجة في الدنيا مستاهلة ".

وفاة الفنان مصطفى درويش

غيب الموت الفنان مصطفى درويش، صباح اليوم الإثنين، وذلك حسبما أعلن شقيقه عبر موقع "فيسبوك".

وكتب شقيق مصطفى درويش:" البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر ".

وأضاف:" العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد ".