شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش بلقاء سابق: كتبت وصيتى لإخوتى بعد تعرضى لأزمة صحية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لقناة CBC على موقع فيس بوك جزءًا من لقاء الفنان الراحل مصطفى درويش مع فريق عمل مسلسل بـ 100 وش في حلقة معكم مع الإعلامية منى الشاذلى، بعد عرض العمل قبل 3 سنوات والذى تحدث فيه عن الأزمة الصحية التي مر بها في هذه الفترة، حيث كشف عن أنه شعر بالموت وقها ولذلك قرر كتابة وصيته وتركها لإخوته.

مصطفى درويش قال خلال اللقاء: "تعبت وكان فيه وجع بطن شديد كده وزادت وعملت فحص لقيت في التهابات على الصدر، كنت وقتها بقول لأخواتى على باسورد الخزنة وإن أنا عندى فلوس هنا وعليا فلوس لده فلازم تدفعوا الفلوس اللى عليا كتبت وصية وسبتها لأخواتى".

مصطفى درويش توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 43 عاماً اثر سكته قلبية مفاجئة، بعد مسيرة فنية فصيرة قدم خلالها أكثر من 30 عملاً دراميًا وسينمائيًا، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة وأيوب وحكايتى وخيانة عهد وضد الكسر وبين السما والأرض وآخر أعماله مسلسل سره الباتع وعرض في رمضان 2023.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وكان آخر أعمال مصطفى درويش مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة فى شهر رمضان الماضى.