شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش.. رجل خير وفاضت روحه أثناء نومه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان مصطفى درويش بعدما أصيب بسكتة قلبية، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي الذي قال لـ الخليج 365 إن الراحل أصيب بسكتة قلبية أثناء النوم ونقل إلى المستشفى لكن روحه كانت فاضت لبارئها، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا.

وفور وفاة الراحل بدأت صفحات السوشيال ميديا ورواد الخير في الإفصاح عن حجم الخير الذي كان يقوم به في الخفاء سواء في أزمات الأمطار الشديدة أو بفتح مطعمه للبسطاء والمحتاجين أو التبرعات التي كان يقدمها في حملات الإطعام.



مصطفي درويش



مصطفي درويش

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة و أيوب و حكايتى و خيانة عهد و ضد الكسر و بين السما و الأرض و أخر أعماله مسلسل سره الباتع و عرض في رمضان 2023

وكان آخر أعمال مصطفى درويش مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة فى شهر رمضان الماضى.

مصطفي درويش



مصطفي درويش



مصطفي درويش



مصطفي درويش



مصطفي درويش



مصطفي درويش



مصطفي درويش



مصطفي درويش



