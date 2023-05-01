شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى ودينا الشربينى ومى سليم وصبا مبارك ينعين مصطفى درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن، الفنان مصطفى درويش، الذى رحل خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ 43 عامًا، بعد توقف عضلة القلب.

وكتبت دينا الشربينى: إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يامصطفى.. صدمة كبيرة، وكتبت ليلى علوى: إنا لله وإنا اليه راجعون خبر محزن وصادم، وعلقت صبا مبارك: الله يرحم مصطفى جميل وخلوق وموهوب خبر محزن وصادم الله يرحمه ويصبر أهله، وكتبت مى سليم: ربنا يرحمك يامصطفى ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته .

















وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة و أيوب و حكايتى و خيانة عهد و ضد الكسر و بين السما و الأرض و أخر أعماله مسلسل سره الباتع و عرض في رمضان 2023