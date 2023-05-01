شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ومحسن منصور يفتتحان العرض المسرحي عجيب وعجيبة بمسرح السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح افتتاح العرض المسرحي "عجيب وعجيبة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور، وذلك بمسرح السلام بشارع القصر العينى

يعد عرض (عجيب وعجيبة ) المشروع التاسع ضمن سلسلة المشروعات التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار " 2023 عام جديد ومسرح جديد"، وذلك بعد افتتاح العروض المسرحية "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع " من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، "بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب ، وعرضي " سيب نفسك " إنتاج فرقة مسرح الحديث ، و" طيب وأمير " إنتاج المسرح الكوميدى، ومن جانبه أعرب الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث عن سعادته وذلك لأن عروض المسرح الحديث تشهد إقبالا جماهيريا.

يذكر أن عرض "عجيب وعجيبة "بطولة سيد الرومي ، دعاء رمضان، ايهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة ، محمد الصغير ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث ، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف ، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز اسلام احمد ،خيال ظل نور سمير ، إخراج محمد الصغير.