شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسلسل بـ 100 وش ينعون مصطفى درويش أحد أبطال فريق العصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ 43 عامًا، بعد توقف عضلة القلب.

وقدم الفنان الراحل مصطفى درويش، شخصية فتحى مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 وش وعرض رمضان 2020 وكان أحد أفراد فريق عصابة النصب والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا، ونعاه فريق المسلسل جميعا.

وكتب النجم آسر ياسين " إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر مفزع ومحزن.. الله يرحمك يا مصطفى، كنت من أطيب الناس وأجدعهم وعمرك ما اتأخرت عن حد.. حقيقي خسرت أخ بس أكيد أنت عند اللي أحسن من كل حاجة أرجوكم الدعاء له وربنا يصبرنا جميعًا.. سلام يا غالى"، وقالت النجمة نيللى كريم " الله يرحمك"، أما المخرجة كاملة أبو ذكرى، قالت:" ربنا يرحمك ويجعمل مثواك الجنة يا مصطفى".

وكتبت علا رشدى:" لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…. درش في ذمة الله… كان بجد طيب و جدع و هو اللي كان بيلمنا و يسأل علينا و يجمعنا… الله يرحمه يا رب و اكيد في مكان احسن و مرتاح…. البقاء لله وحده…. عزائي لكل العائلة و الحبايب و الأصدقاء".

وقال إسلام إبراهيم:" انا لله وان اليه راجعون الله يرحمك يا مصطفي ويحسن اليك كنت الضهر والسند لكل اللي حواليك مش قادر اصدق او استوعب من الصدمة استغفر الله العظيم ربنا يرحمك يا حبيبي ويجعل مثواك الجنة ويصبرنا ويصبر اهلك يا حبيبي".

كما كتب حسن أبو الروس:" انا مش فاهم يعني ايه مش هشوفك تاتي والله اجدع وارجل انسان و صاحب و أخ..عمره متأخر على حد..عمره ما رد طلب حد محتاج… كمية الخير اللي كان بيعمله و محدش يعرف عنها حاجه….الله يرحمك يا شبح العالم هتوحشني اوي".



آسر ياسين



إسلام إبراهيم



حسن أبو الروس



علا رشدى



كاملة أبو ذكرى