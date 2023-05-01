شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وأبطال مسلسل بـ 100 وش وأحمد داود فى جنازة مصطفى درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الفنانون آسر ياسين، أحمد داود وزوجته علا رشدى، وعمر السعيد وحسن أبو الروس، وإسلام إبراهيم، حسنى شتا إلى جنازة الفنان مصطفي درويش بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير، كما حضر ريهام عبد الغفور، والمخرج إبرام نشأت.

وتوفي الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ 43 عامًا، إثر توقف عضلة القلب، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

بدأ مصطفى درويش مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج: عرب سكرين والعدل جروب وسينرجي للانتاج الفني، ويعمل درويش في التمثيل إلى جانب عمله في مجال الاتصالات.

جسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور "فتحي" مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل ب100 وش الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري وأنتجته شركة العدل جروب المصرية، ولقي المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد الذي شارك به أيضا في نفس العام.