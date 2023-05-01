رمسيس باريس يتخطى الـ 3 ملايين جنيه فى شباك التذاكر السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم رمسيس باريس للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى إيرادات تخطت 3 ملايين جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر 2023، وذلك خلال 10 أيام عرض، حيث سجل 93,023 أمس الأحد فى شباك التذاكر السينمائى، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الجمعة الماضى الموافق أول أيام العيد.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة فى الفيلم رمسيس باريس، وخرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته التى تدور حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون لموقف يجعلهم يطيرون إلى باريس، ومن هنا تبدأ رحلة هؤلاء الأصدقاء.

وشهدت الأسابيع الماضية تكثيف الشركة المنتجة للفيلم من عمليات الدعائية الخاضة بالفيلم، وكان آخرها طرح الأغنية الدعائية التى يغنيها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري، وسبقها طرح البرومو والأفيش الرسمى.