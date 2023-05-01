شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش فى جلسة تصوير مع زوجها شريف الشرقاوى بعد عودتهما فى 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نسرين طافش عن جلسة تصوير جمعتها بزوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوى بعد عودتها عقب فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة، ونشرت نسرين الصور عبر حسابها بموقع إنستجرام معلقة: "هذا كل شيء، ولا شيء آخر يهم".



نسرين طافش فى جلسة تصوير مع زوجها

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التي يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذي يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

و تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.



نسرين طافش وزوجها شريف الشرقاوى



نسرين طافش فى جلسة تصوير مع زوجها



نسرين طافش فى جلسة تصوير مع زوجها شريف الشرقاوي



نسرين طافش وزوجها شريف الشرقاوي