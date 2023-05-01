أحمد فهيم يصف شخصية سيد العمدة بعوض الله عن تعب سنوات طويلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان أحمد فهيم نجاحًا كبيرًا بدور سيد فى مسلسل "جعفر العمدة"، بماراثون رمضان 2023.

وأكد أحمد فهيم فى تصريحات تليفزيونية أنه يعتبر دور سيد العمدة، بمثابة تعويض له على جهد كبير بذله خلال سنوات طويلة، فيما أرجع الفضل في خروج الدور بهذا الشكل إلى المخرج محمد سامي، والذي كانت توجيهاته لها بالغ الأثر على نجاح الشخصية.

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سيد العمدة تحدي

وأضاف أنه تخوف من الشخصية، بسبب التحاقه بكتيبة العمل قبل يومين فقط من انطلاق التصوير، مؤكدًا أن الأمر كان تحديًا بالنسبة له.

كما كشف أحمد فهيم عن علاقته بخاله النجم الراحل خالد صالح، مؤكدًا أنه تعلم التمثيل منه، ولازال يسير وفق النصائح التي أسداها له النجم الراحل خالد صالح حتى يومنا هذا.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر

الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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