حمزة العيلي ناعيًا مصطفى درويش "مفيش كلام يتقال"

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الفنان حمزة العيلي، الفنان مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجيء.

ونشر "حمزة"، مجموعة صور للفنان مصطفى درويش، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" مفيش كلام يتقال يا مصطفى الله يرحمك يا طيب يا محترم يا جدع يابو قلب أبيض مليان خير لكل الناس، لله الدوام، ربنا يعفو عنك ياحبيبي ويصبر أهلك ويصبرنا مصر كلها فاقت من غيبوبتها بخبر وفاتك ياحبيبي، وانا أولهم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة الفنان مصطفى درويش

غيب الموت الفنان مصطفى درويش، صباح اليوم الإثنين، وذلك حسبما أعلن شقيقه عبر موقع "فيسبوك".

وكتب شقيق مصطفى درويش:" البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر ".

وأضاف:" العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد ".