نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - شيعت منذ قليل، جنازة الفنان مصطفى درويش، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم.

وحضر جنازة الفنان مصطفى درويش، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وهم: "آسر ياسين، علا رشدي، أحمد داوود، محمود حافظ، عصام السقا، دياب، نضال الشافعي، شريف سلامة، لقاء سويدان، عمر السعيد، حسن أبوالروس، هنادي مهنا، ريهام عبدالغفور".



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غيب الموت الفنان مصطفى درويش، صباح اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ43 عامًا،

أثر توقف عضلة القلب.

وأعلن شقيق مصطفى درويش، خبر الوفاة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقي/ مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر".

وأضاف: "العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل في الشيخ زايد".