فيلم "أصغر" يفوز بجائزة أفضل سيناريو بمهرجان مالمو السينمائي بالسويد

ياسر رشاد - القاهرة - حصد منذ قليل مشروع الفيلم السعودي "أصغر" كتابة وإخراج هناء صالح الفاسي، والمأخوذ عن رواية "كمكم" للأديب مهنا طيب، بالجائزة المقدمة من شبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب لأفضل سيناريو، وقيمتها 10 آلاف دولار، بمسابقة مشروعات الأفلام الروائية - تحت التطوير - المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة من "أيام مالمو لصناعة السينما" والتي أقيمت في الفترة من ٢٩ أبريل وتم ختامها اليوم ضمن فعاليات الدورة ال ١٣ لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

وسلمت الجائزة السيدة أفنان السراج، مدير توزيع المحتوى الرقمي بالشبكة.

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جدير بالذكر أن "أيام مالمو لصناعة السينما" هي منصة فريدة من نوعها في الشمال الأوروبي والعالم العربي، تهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع، والجمع بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين في الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية.

كما تقدم العديد من مبادرات التمويل للإنتاج المشترك العربي الأوروبي، حيث ساهمت في تشجيع الإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي ودعم مجموعة واسعة من مشروعات الأفلام.