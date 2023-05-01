صناع خمس جولات ينعون مصطفى درويش.. هنفتكرك بكل جميل سبته وسطنا

ياسر رشاد - القاهرة - نعى صناع فيلم خمس جولات على صفحة العمل الرئيسية، الفنان مصطفى درويش وذلك بعد وفاة صباح اليوم.

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آخر أعمال مصطفى درويش في رمضان قبل رحيله

رسالة أسرة خمس جولات

وشارك فريق عمل خمس جولات، صورة تجمع مصطفى درويش بكل من أدم الشرقاوي، ونور النبوي، وداليا شوقي والمنتج يحيى علام، وعلقوا عليها:" هنفتكرك بكل جميل سبته وسطنا، أسرة فيلم خمس جولات تنعي بكل الحزن والأسى، عائلة مصطفى درويش الفنان الكبير الخلوق المحترم… الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته… ان لله و ان اليه راجعون".

وكان فيلم خمس جولات، أخر أعمال الفنان مصطفى درويش في السينما، حيث أنتهى من تصويره في الشهر الماضي وكان ينتظر عرضه هو وفريق العمل في الفترة القادمة، وكان قد نعى منتج الفيلم يحيى علام عبر صفحته الشخصية قائلًا: " الله يرحمك و يحسن إليك و يجعل مثواك الجنة…. فنان موهوب و قلبه أبيض …اللهم أغفر له وأرحمه ، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله، وزوجا خيرًا ا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار".

آخر أعمال مصطفى درويش

وكانت أخر أعمال الفنان مصطفي درويش خلال شهر رمضان الماضي مشاركته فى العديد من الأعمال ، منها مسلسل "كامل العدد" مع دينا الشربينى وكانت 15 حلقة متصلة إخراج خالد الحلفاوى.

وشارك مع الفنان غادة عبد الرازق بمسلسل تلت التلاته ، وحقق نجاح كبير ، كما شارك ايضا مصطفي درويش بمسلسل إكس لانس ،

مع الفنان محمد سعد وشيرين إخراج إبرام نشأت.

حياة مصطفى درويش الفنية

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة وأيوب وحكايتى وخيانة عهد والا أنا وضد الكسر وبين السما و الأرض وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية .

سره الباتع

وكان آخر أعمال مصطفى درويش مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة فى شهر رمضان الماضى.

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