أول ظهور لخطيبة مصطفي درويش في مثواه الآخير

ياسر رشاد - القاهرة - لأول مرة تظهر خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش، خلال تشييع جثمانه إلى مثواه الأخيرة من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، إذ دخلت في حالة انهيار شديدة من البكاء، التي لم تتمكن من السيطرة عليها.

وكانت خطيبة الفنان مصطفى درويش في حالة صدمة تامة وبكاء شديد ، إذ أطلت وهي مرتدية ملابس كاجوال بسيطة، فيما التف عدد من الحضور حولها لمواستها.

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ويذكر أن رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حالة من الذهول والصدمة لجميع محبيه داخل وخارج الوسط الفني، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وجاء آخر ما دونه الفنان مصطفى درويش عبر صفحته

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا كشف خلاله عن معاناته من الأرق وعدم القدرة على النوم، وهو ما لاقى تفاعل العديد من متابعيه، الذين بادروا بتوجيه بعض النصائح له كي يتمكن من النوم، لكن فاجعة موته أصابتهم بعد عدة ساعات من تدوينه لهذا المنشور.

ويعد الفنان الشاب مصطفى درويش، من الفنانين التي تركت بصمة مميزة في عالم الفن خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بمشاركته في مجموعة من الأعمال الفنية المميزة.