حصيلة إيرادات رمسيس باريس فى 10 أيام عرض بالسينمات

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فيلم رمسيس باريس بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تحقيق إيرادات تخطت 3 ملايين جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر، وذلك خلال 10 أيام عرض.

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قصة رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

أبطال رمسيس باريس

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد

سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

نجاح رمسيس باريس

وكان أشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة فى الفيلم، وخرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته.

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