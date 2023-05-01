كمال أبو رية ضيف لميس الحديدي فى "كلمة أخيرة"

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان كمال أبو رية، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً في برنامجها "كلمة أخيرة"، والذي يذاع على شاشة ON .

ومن المقرر أن يكشف كمال أبو رية، كواليس مشاركتع في مسلسل "عملة نادرة"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي 2023، وتفاصيل أعماله القادمة .

اقرأ ايضًا .. تداول صور من كواليس مسلسل عملة نادرة| رمضان 2023

يذكر أن الفنان كمال أبو رية، شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي 2023، من خلال مسلسل "عملة نادرة"، بطولة الفنانة نيللي كريم وأحمد عيد .

قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل

الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".



أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

