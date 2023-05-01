شكرا لقرائتكم خبر عن هنفتكرك بكل جميل سبته وسطنا.. صناع خمس جولات ينعون مصطفى درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى صناع فيلم خمس جولات على صفحة العمل الرئيسية، الفنان مصطفى درويش وذلك بعد وفاة صباح اليوم.

وشارك فريق عمل خمس جولات، صورة تجمع مصطفى درويش بكل من آدم الشرقاوي، ونور النبوي، وداليا شوقي والمنتج يحيى علام، وعلقوا عليها: "هنفتكرك بكل جميل سبته وسطنا، أسرة فيلم خمس جولات تنعي بكل الحزن والأسى، عائلة مصطفى درويش الفنان الكبير الخلوق المحترم.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان فيلم خمس جولات، آخر أعمال الفنان مصطفى درويش في السينما، حيث انتهى من تصويره في الشهر الماضي وكان ينتظر عرضه هو وفريق العمل في الفترة القادمة، وكان قد نعى منتج الفيلم يحيى علام عبر صفحته الشخصية قائلًا: "الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة، فنان موهوب وقلبه أبيض، اللهم أغفر له وأرحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله، وزوجا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة".