شكرا لقرائتكم خبر عن فلورنس بوج تصف كريستوفر نولان بـ "سيد" حرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الممثلة الشابة فلورنس بوج بكاتب ومخرج فيلم Oppenheimer كريستوفر نولان ووصفته بـ "سيد" حرفته، حيث تشارك بوج بدور جان تاتلوك، عشيقة أوبنهايمر، أمام كيليان ميرفي (جي روبرت أوبنهايمر)، وإميلي بلانت، ومات ديمون، وروبرت داوني جونيور، ورامي مالك، وجاري أولدمان، وكينيث براناج، وغيرهم في الفيلم القادم Oppenheimer.



فلورنس بوج وكريستوفر نولان

وصرحت بوج لراديو بي بي سي قائلة: "ربما كان العمل مع كريستوفر نولان أحد أكثر التجارب إثارة بطريقة مختلفة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يعمل مع محترفين، وهو نفسه مخرج محترف، وتفانيه في صناعة الأفلام أمر سحري للمشاهدة".

وتابعة بوج قائلة:" كل فرد من أفراد الطاقم في أبطال فيلم Oppenheimer يعمل بجد من أجله، للحصول على موافقته في تأدية المشاهد، والجميع فخور بوجودهم هناك، كل شخص لديه الكثير من الفخر بـ عمله الخاص، وما يفعله الجميع كاننوا يحاولون باستمرار أن يكونوا أفضل في اليوم التالي، ولم أر هذا الشعور مطلقًا من قبل ".

فيلمOppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أو الروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم.